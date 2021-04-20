فنان كوميدي.. تعرف على الضحية الثامنة لـ رامز عقله طار

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يستضيف الفنان رامز جلال في برنامجه الشهير رامز عقله طار، الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن ليكون الضحية الثامنة له في برنامج المقالب الخاص به.

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مقلب رامز عقله طار في الفنان محمد عبد الرحمن، الذي يعد من أشهر نجوم الكوميديا على الساحة الفنية في الوقت الراهن.

محمد عبد الرحمن في رامز عقله طار

يعتبر الفنان محمد عبد الرحمن ثامن ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، وبعدها كان لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو التي كان لحلقتها طابع فريد من نوعه ، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة والسادس دينا الشربيني، والسابع اللاعب السعودي ونجم فريق الاتحاد فهد المولد.

استطاع رامز جلال، أن يوقع بغريمته من خلال الفنان السعودي حسن العسيري، الذي يساعده في إستقطاب الضيف إلى افتتاح مدينة ملاهي في الرياض للترويج لها، ويأخذ الضيف معه في جولة ترفيهية بين الألعاب، ومن ثم يلتقي مع الاعلامية سارة لتأخذه في جولة آخرى تنتهي بلعبة الكبسولة الخاصة برامز جلال والتي تتم داخلها المقلب.

يحاول رامز جلال، أن يضغط على ضيفه بشتى الطرق الممكنة بدءًا من دخوله المركبة المغلقة، وذلك من خلال فتح طفاية الحرائق نحوه، وإشعال النيران بشكل مفتعل ليظن الضيف أن هناك عطل ما في اللعبة وصولًا بدفعه من أعلى رغمًا عنه.