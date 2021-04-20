/627898/زيدان-يفجر-مفاجأة---أتخانقت-مع-حسام-غالي-خناقة-شوارع

فجر محمد زيدان مفاجأة خلال تصريحات تلفزيونية، عن مشادة كبيرة مع حسام غالي لاعب النادي الأهلي، وقائد المنتخب المصري السابق، على الرغم من عدم شيوعها إعلاميا كما كان الوضع في المشاكل الأخرى على سبيل المثال مشكلة الشناوي.

قال زيدان : " الخناقة مع حسام غالي كانت كبيرة للغاية مقارنة بأحمد الشناوي، هو لاعب كبير لكنه عصبي داخل الملعب، الأمر الذي أثار الغضب بيننا قب أن يتدخل الجهاز الفني ويحل الأمر بالهدوء، وأشكر الله أنها لم تكن معروفة إعلاميا كما كان الوضع مع الشناوي".

تصريحات محمد زيدن مع سيف زاهر

وواصل زيدان: " خطو إنتقالي للدوري الإماراتي كانت خطة فاشلة من صفوف بورسيا دورتموند،ونادي بني ياس رفض علاجي بعد إصابتي بقطع في الغضروف". وتابع زيدان: " النادي رفض علاجي ومن وقف بجانبي كان شيكابالا، والنادي أتهمني بعد الإلتزام من أجل عدم تحمل تكاليف العلاج".

وأضاف: " كابتن شوقي غريب صاحب فضل كبير أوي عليا، وندمت على خطوة الإنتاج الحربي، والأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضمي".

ووضح زيدان: " عدلي القيعي كان دائم التواصل بين بيي وبين مسئول التعاقدات في مصر، وشرف لأي حد اللاعب داخل النادي الأهلي ، لكن كانت الأمور في تلك الفترة صعبة للغاية بسبب تألقي مع بورسيا دورتموند في تلك الفترة". وواصل: " مشكلتي مع حسن شحاته كانت عادية ونرفزة معسكرات فقط، أعترف أنني كنت دائم الإعتراض على أمور بسيطة لكن عبدالظاهر السقا يتواصل معي في كل مرة ويقوم بحلها".