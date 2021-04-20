/627899/محمد-زيدان--فضلت-فريقي-عن-الإنضمام-لمنتخب-مصر

كشف محمد زيدان لاعب بورسيا دورتموند الألماني، والمنتخب المصري لكرة القدم، عن السبب وراء عدم إنضمامه لصفوف الفراعنة في وقت من الأوقات، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج أون تايم سبورت.

وقال لاعب المنتخب السابق: " الناحية الهجومية في المنتخب المصري في ذلك التوقيت كان مميز للغاية بوجود أسماء كبيرة منها حسام حسن و عماد متعب وميد، لذلك فضلت الإستمرار في فريق ماينز وعدم الإنضمام للفراعنة، وتحدثت في ذلك التوقيت مع كابتن شوقي غريب".

وواصل:" مشاداتي مع الشناوي كانت عادية ومجرد نرفزة في الملعب ، وهي ردة فعل لكرة خاطئة".

تصريحات زيدان مع سيف زاهر

وأضاف: " كابتن حازم إمام من أفضل لاعبي مصر لكني فيي بعض الأوقات أقول له يا حازم بدون ألقاب، وكذلك الأمر مع ميدو، لذلك أنا لم أكن أريد أن يقول أحد لي".

وواصل : " الخناقة مع حسام غالي كانت كبيرة للغاية مقارنة بأحمد الشناوي، هو لاعب كبير لكنه عصبي داخل الملعب، الأمر الذي أثار الغضب بيننا قبل أن يتدخل الجهاز الفني ويحل الأمر بالهدوء، وأشكر الله أنها لم تكن معروفة إعلاميا كما كان الوضع مع الشناوي".