أحداث مسلسل النمر الحلقة 7..محمد امام يكشف لعبة نرمين الفقي 

/627900/أحداث-مسلسل-النمر-الحلقة-7محمد-امام-يكشف-لعبة-نرمين-الفقي

أحداث مسلسل النمر الحلقة 7، بدأت الحلقة بوصول الشرطة لمكان حادث السرقة وهو محل عنتر الحلق "بيومي فؤاد" والذي ذهب إليه النمر وسرق صفقة الذهب الذي كان قد أتمها عنتر، يذهب عامر أحمد عبد الله محمود لنوح "محمد إمام" ليسأله أين كان وقت الحادث لأنه كان يشك فيه ولكن يأكد له أنه لم يخرج من حجرته، ثم تأتي شمس التي تجسدها الفنانة نرمين الفقي، لتسأله نفس السؤال وعلى وجهها علامات الشك أيضًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أحداث مسلسل النمر الحلقة 7 بطولة الفنان محمد أمام، ومحاولة الشيمي الوصول لسارق الالماظ من خلال الاستعانة بنوح.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 7

يعود عامر أحمد عبد الله محمود ويراجع كاميرات المراقبة ويلاحظ أن النمر لون عينه بن، في حين أن عين علي محمد مهران ملونه، فيقوم عامر باستبعاد علي من دائرة الشك، تفتش شمس حجرة ابنها علي لأنها كانت تشك أنه النمر ولكنها لم تجد شيئا، ثم يقرر الشيمي "محمد رياض" أن يضع مكافأة بمقدار مائة ألف جنيه لمن يعثر على النمر.

رحلة البحث عن الألماظ في مسلسل النمر الحلقة 7

يطلب الشيمي من نوح اقتحام منزل شمس، لأنه يعتقد أن علي ابنها هو من قام بسرقة الالماظ وقام بتخبأته في شقة شمس، ولكن ملك ابنة الشيمي ترفض تدخل نوح في هذا الأمر، فيقوم نوح باخبارها أن مسئولية الإمساك بالنمر " اللص " أصبحت مسئوليته.

يدخل نوح شقة شمس وأثناء تفتيشها يجد في الأوراق الخاصة بها صورة تجمعها بالشيمي وعنتر الحلق والحاوي وشخص أخر، ثم يسمع صوت وصول شمس للشقة ومعها خالد ابن الشيمي ويتضح له أنها جندت بن الشيمي لحسابها وانه هو الذي قام بخطف فريدة وقام بتسقيط طفلها، وأثنار هروب نوح من الشباك تسمع شمس صوت، تذهب لرؤيته فتتفاجأ أن الشباك مفتوح، وعندما يخرج خالد من الشقة يظهر نوح أمام شمس فيسألها عن سبب وجوده، لتجيب بأنه أتى وطردته، ثم تبادله السؤال عن الأتربة الموجوده عى ملابسه وفي عينها كثير من الشكوك فيجيب بأنها بسبب دهان الحائط المتهالك.

لتنتهي أحداث مسلسل النمر الحلقة 7 باتفاق نوح مع شمس بأنه سيشجع ابنها علي لفتح مشروع خاص به في الصاغة.