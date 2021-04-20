/627902/زيدان-يكشف-عن-مفاجأة-بشأن-إنتقاله-للأهلي-و-مفاوضات-القيعي

أكد محمد زيدان لاعب بورسيا دورتموند الألماني السابق ولاعب منتخب مصر أنه كان قريب من الإنتقال لصفوف الأهلي أيام تواجدي في الدوري الألماني، مشددا أن عدلي القيعي تواصل معه بشكل دائم.

وقال زيدان خلال تصريحات تلفزيونية : " كنت قريب من الإنضمام لصفوف النادي الأهلي في فترة تواجدي مع بورسيا دورتموند، و عدلي القيعي كان دائم التواصل معي و دارت إتصالات عديدة بيني و بين مسئول التعاقدات في النادي الأحمر".

وتابع زيدان:" شرف لأي حد اللعب في النادي الأهلي فهو نادي كبير ومميز في مصر وإفريقيا، لكن الأمر كان صعبا للغاية اثناء تواجدي في فريق بورسيا دورتموند، ووعدت القيعي أنه في حالة العودة للدوري المصري سيكون من المميز اللاعب بقميص الأهلي".

زيدان يكشف عن مشكلة كبيرة مع حسام غالي

و فجر محمد زيدان مفاجأة خلال تصريحات تلفزيونية، عن مشادة كبيرة مع حسام غالي لاعب النادي الأهلي، وقائد المنتخب المصري السابق، على الرغم من عدم شيوعها إعلاميا كما كان الوضع في المشاكل الأخرى على سبيل المثال مشكلة الشناوي.

قال زيدان : " الخناقة مع حسام غالي كانت كبيرة للغاية مقارنة بأحمد الشناوي، هو لاعب كبير لكنه عصبي داخل الملعب، الأمر الذي أثار الغضب بيننا قب أن يتدخل الجهاز الفني ويحل الأمر بالهدوء، وأشكر الله أنها لم تكن معروفة إعلاميا كما كان الوضع مع الشناوي".

زيدان : ندمت على خطو إنتقالي للدوري الإماراتي

وواصل زيدان: " خطو إنتقالي للدوري الإماراتي كانت خطة فاشلة من صفوف بورسيا دورتموند،ونادي بني ياس رفض علاجي بعد إصابتي بقطع في الغضروف". وتابع زيدان: " النادي رفض علاجي ومن وقف بجانبي كان شيكابالا، والنادي أتهمني بعد الإلتزام من أجل عدم تحمل تكاليف العلاج".

وأضاف: " كابتن شوقي غريب صاحب فضل كبير أوي عليا، وندمت على خطوة الإنتاج الحربي، والأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضمي".

وواصل: " مشكلتي مع حسن شحاته كانت عادية ونرفزة معسكرات فقط، أعترف أنني كنت دائم الإعتراض على أمور بسيطة لكن عبدالظاهر السقا يتواصل معي في كل مرة ويقوم بحلها".