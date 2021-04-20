رئيس وزراء ليبيا: نسعى للتعاون مع مصر بخطوات فعلية بتوقيع عدد من الاتفاقيات

جدة - نرمين السيد - قال عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، إن لدى مصر وليبيا خبرات كبيرة فى التعاون المشترك فى مجالات واسعة، منها مجالات الموارد البشرية والتجارة والبناء والاستثمار والخدمات بما يعود بالنفع على الجميع.





وخلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى، بالعاصمة الليبية، ثمن عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء ليبيا الدعم المصرى، قائلا: "يوجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر".

وأوضح الدبيبة أنه فى ظل حالة من الأمن والاستقرار التى يشهدها البلدان، مصر وليبيا، فإن دورنا يتضمن إرساء التعاون المشترك والبناء الذى يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين خلال الفترة الراهنة.

وأكد رئيس وزراء ليبيا: "نسعى للخروج من هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء المصرى بخطوات فعلية بتوقيع عدد من الاتفاقيات منها مجال الكهرباء والتعاون الفنى واتفاقية موحدة للصحة والبنية التحتية والنقل والاستثمار من شأنها ما يمثل انطلاقة إيجابية فى بدء مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين".

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولى، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدنى، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين.