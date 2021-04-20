فرحة كبيرة أمام سجن الزقازيق للعفو الرئاسى عن 174 سجينًا

جدة - نرمين السيد - وقد استقبل أهالى السجناء هذا القرار بفرحة كبيرة وانتظروا ذويهم أمام بوابة السجن وقاموا بإطلاق الزغاريد للتعبير عن فرحتهم بقرار الإفراج الذى صدر بعد فحص ملفاتهم.
وتوجه أهل السجناء بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حرص على إدخال الفرحة والبهجة فى قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك وتوجهوا بالدعاء إلى الله أن يطيل فى عمره وأن يحميه من مكائد الأشرار الذين لا هدف لهم سوى النيل من أمن مصر واستقرارها.
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