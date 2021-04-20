النشرة المرورية: حادث تصادم بعد مدخل المطار.. والمشير بديلا عن محور الثورة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، على "الراديو 9090"، مع الإعلامى عبدالرحمن الصاوى، اليوم الثلاثاء، أن الأحجام تنحسر فى محافظة الإسكندرية فى الاتجاه القادم من محور 14 مايو وسموحة والمتجه إلى فيكترا مانويل، أما باقى محافظات الوجه البحرى والقلبى تعمل الطرق كافة بشكل مرضى.

وأشار صابر إلى أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تشهد بعض أعمال التوسعة، مع توافد المواطنين على مواقف الوجهين البحرى والقبلى، ينتج عنه بعض الأحجام أعلى المرج ودار السلام المتجه إلى مناطق المنيب، مشيرًا إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ عدا المتجه إلى أكتوبر والشيخ زايد تظهر بعض الأحجام أعلى المنصورية وطالب بسلوك محور روض الفرج.

وأكد أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

فيما، شهدت محافظة الجيزة سيولة مرورية على جميع المحاور الداخلية، فيما طالب الابتعاد من محور الثورة بمحافظة القاهرة للقادم من التجمع والرحاب نتيجة وقوع حادث تصادم بعد مدخل المطار ويفضل سلوك محور المشير.