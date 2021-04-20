فيديو- دقيقة رمضانية.. مستشار المفتى يوضح حكم من عليه أيام صيام سابقة

جدة - نرمين السيد - وأجاب عاشور، خلال برنامج "دقيقة رمضانية"، والذى يعرضه موقع دوت الخليج، يوميًا خلال شهر رمضان، أن من ترك أيام فى رمضانات سابقة بعذر لـ"مرض أو سفر أو لحامل أو لمرضع" فليس عليه شىء وعليه أن يبادر بعد انتهاء رمضان بقضاء هذه الأيام.

وأشار المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إلى أن من عليه أيام سابقة دون عذر فهذا يأثم شرعا لأنه أفطر دون عذر، وعليه أن يستغفر ويقضى هذه الأيام بعد انتهاء أيام رمضان، وليبادر بذلك لأن الأعمار بيد الله.