دوت الخليج يقدم ابتهالا جديدا للشيخ محمد السوهاجى

جدة - نرمين السيد - اليوم يقدم "دوت الخليج"، ابتهالا جديدا للمبتهل الشيخ محمد السوهاجى. ويقول السوهاجى، فى ابتهاله: "اللهم يا من هو فى ملكه مقيم، يا من هو فى سلطانه قديم، يا من هو فى جلاله عظيم، يا من هو بعباده رحيم، يا من هو بكل شىء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو فى صنعه حكم، ويا من هو فى لطفه قدير، ألطف بينا فيما جرت به المقادير".

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