جدة - نرمين السيد - وذلك على النحو التالى: أولًا: المنتدبون للعمل مدير إدارة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلى الذى يقرره مدير المديرية، وهم:

1. على إبراهيم على محمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة. 2. عاطف عبد البصير هاشم أحمد - الجيزة - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالجيزة. 3. مصطفى احمد سمير محمود - المنوفية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالمنوفية. 4. مجدى عبد الرؤوف الرفاعى محمود- الغربية - مدير إدارة بإحدى الإدارات بالغربية. 5. أحمد محمد حسين إبراهيم مريم - الشرقية- مدير إدارة بإحدى الإدارات بالشرقية. 6. عبد الحكيم أحمد نصر الله عبد الوهاب - بنى سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببنى سويف. 7. حسين محمد أحمد سليمان - بنى سويف - مدير إدارة بإحدى الإدارات ببنى سويف. كما شمل القرار المنتدبون للعمل مفتش دعوة لمدة ستة أشهر وفق الاحتياج الفعلى الذى يقرره مدير المديرية. وهم : 1. كمال عبد الرازق عبد الواحد عمار- المنوفية- مفتش دعوة بإحدى الإدارات. 2. أحمد سيد على محمد - بنى سويف - مفتش دعوة بإحدى الإدارات أو متابعة المديرية. 3. أحمد عبد الرؤوف أحمد شحاتة - المنوفية - مفتش دعوة بإحدى الإدارات. وضم القرار المنتدبون بالديوان العام وأوقاف القاهرة وهم : 1. عبد العليم عبد الله عبد العليم نور الدين - القليوبية - الديوان العام. 2. سليمان محمود سليمان غانم - المنوفية - إمام وخطيب بأوقاف القاهرة. ولفت القرار، إلى أنه سينظر فى تسكين أى من المذكورين جميعًا بعد ستة أشهر وفق تقارير الأداء والوزارة تتمنى لهم التوفيق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد الدفعة الثانية من مسابقة الإدارة الإشرافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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