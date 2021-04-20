بعد قليل.. مدبولى والدبيبة يوقعان عددًا من وثائق التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وبدأت منذ قليل، جلسة مباحثات ثنائية بالعاصمة الليبية طرابلس بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء فى البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولى عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين.