وفاة شاب من مصابى حريق دير الأمير تادرس 

جدة - نرمين السيد - قال أسقف مغاغة: "وصلنا الآن خبر زادنا ألما، وهو انتقال الشاب ملاك كريم سمير، ضحية حادث انفجار أنبوب الغاز بالسكن التابع لدير الأمير تادرس الشطبى، والذى كان مصابًا من ضمن المصابين".

وأضاف: "أتقدم بخالص التعزيات للأسرة والعائلة، ولأبونا أخنوخ وكافة شعب عزبة أبوغطاس، طالبين له الراحة فى فردوس النعيم".

وبذلك يكون قد توفى ثلاثة من العمال الذين ينتمون إلى إيبارشية مغاغة فى الحادث.