وزير الخارجية يصل كينشاسا برسالة من الرئيس السيسي لرئيس الكونغو حول سد النهضة

وصل وزير الخارجية سامح شكرى، إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الشقيقة، حاملاً رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن. ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا لوزير الخارجية سامح شكرى خلال وصوله إلى العاصمة كينشاسا.

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