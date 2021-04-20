/627903/مدبولي-ونظيره-الليبي-يشهدان-توقيع-وثائق-تعاون-في-عدة-مجالات-تنموية

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد دبيبة، بتوقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين.

زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ليبيا

يأتي ذلك بعد زيارة وفد رفيع المستوى يحمل 11 وزيرًا وعلى رأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى ليبيا لبحث عدد من العلاقات والتعاون المختلف بين الجانبين.

وغادر مدبولي على رأس وفد يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.