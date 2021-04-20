/627901/موقع-تنسيقية-الشباب--يحصل-على-ترخيص-الأعلي-للإعلام

حصل الموقع الإلكتروني لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

موقع تنسيقية شباب الاحزاب

وتسلم الترخيص النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نيابة عن أعضاء التنسيقية.

احتفالية تسليم شهادات تراخيص المواقع الالكترونية

ونظم المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احتفالية لتسليم المواقع والقنوات شهادات الترخيص، بحضور صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس، والسفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه.

اقرأ ايضا:محلية النواب توصي بعقد اجتماعات تنسيقية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي للمنفعة العامة

وتجدر الإشار إلى أنه التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج،وبمشاركة النائب احمد فتحي والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية والنائب محمد عزمي والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية وكلا من شرين فتحي ونجوي إبراهيم و التهامي جمال أعضاء التنسيقية.

وأشارت الدكتورة نيفين القباج خلال اللقاء إلى جهود الوزارة في البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية،كما اقترح اعضاء الوفد بعض الأفكار والاقتراحات التي يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة فى مختلف برامجها ، كما انه سيتم الاعلان قريباً عن بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين يكون هو نواة للعمل المشترك الذي يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض في اطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة

هذا وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.

كما أكد النائب أحمد السجيني على ان السلتطين التنفيذية والتشريعية تربطهما علاقة تكاملية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين .