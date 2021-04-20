/627904/منال-هلال-اتفاقية-التعاون-بين-جامعة-الجلالة-وهيروشيما-من-أهم-انجازات-التعليم-العالي

قالت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن اتفاقية التعاون بين جامعتي الجلالة وهيروشيما اليابانية ،أحد أهم الانجازات في مجال التعليم العالي في الفترة الاخيرة وذلك لما لجامعة هيروشيما من سمعة متميزة سواء على مستوى تصنيف الجامعات العالمية او بين الجامعات اليابانية.

الجامعات المصرية والعالمية

ولفتت عضو مجلس النواب منال هلال،إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية في النهوض بالجامعات المصرية الأهلية، ووضعها على قدم المساواة، مع الجامعات العالمية المتميزة التي تقدم مستوى رفيع ومتطور من التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بأن تصبح الجامعات المصرية الأهلية جامعات ذكية ،من الجيل الرابع تعمل وفقا لأحدث النظم العالمية، من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات الحديثة.

نقل الخبرات من الجامعة هيروشيما إلى جامعة الجلالة

وأكدت منال هلال عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،على أن الاتفاقية كذلك إلى تطوير التعليم بجامعة الجلالة في العديد من المجالات ومنها طب الاسنان والهندسة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاكاديميين من جامعة هيروشيما والذين سيعملون على نقل خبراتهم وتبادلها مع نظرائهم في جامعة الجلالة، مما سيكون له عظيم الاثر في نجاح العملية التعليمية التي تقدمها جامعة الجلالة ويقدم الجامعة كنموذج ناجح ومتطور للجامعات الاهلية.

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كما تجدر الاشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة في اتمام الاتفاقية في دلالة على دور القيادة الواعية، التي تعمل باستمرار على تطوير التعليم الجامعي بما يعود بالنفع على كافة ابناء المجتمع المصري .

وتجدر الإشار إلى أنه التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج،وبمشاركة النائب احمد فتحي والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية والنائب محمد عزمي والنائب محمود تركي أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية وكلا من شرين فتحي ونجوي إبراهيم و التهامي جمال أعضاء التنسيقية.