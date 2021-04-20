/627905/مسلسل-موسى-الحلقة-7-تحول-جديد-في-حياة-محمد-رمضان

مسلسل موسى الحلقة 7 شهدت الأحداث بداية قوية، حيث ضرب الفيضان بلدة موسى "محمد رمضان" وغطى الماء كل أركان القرية، وظل موسى في محاولات مستمرة لإنقاذ أهل قريته من الغرق، فبعدما تمكن من إنقاذ حبيبته نجاة "تارا عماد" وأطمأن عليها انها بمكان مرتفع عن الماء، اتجه لإنقاذ امه "عارفة عبدالرسول" وجده صالحين، ولكن عندما عاد موسى إلى نجاة وجدها بين يد أمها تبكي وتصرخ عليها، فقد ماتت نجاة إثر جرح عميق في بطنها أثناء الطوفان الذي حل بالقرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 7، التي تنظر بحدوث تحول كبير في حياة محمد رمضان بعدما فقد حبيبته بسبب الطوفان الذي حل على القرية.

مسلسل موسى الحلقة 7

ألقى موسى اللوم على نفسه بعد وفاه حبيبته نجاة لانه تركها ولم يبقى بجانبها بعد إنقاذها وذهب للبحث عن أمه وجده في المياه فضلًا عن إنقاذ أسر اخرى من الفيضان، حيث حمل موسى والدته على ظهره وسافروا بمركب حتى وصلوا القاهرة، تاركًا الصعيد وما حل بها من طوفان.

وينتقل المشهد إلى شفيقة "هبة مجدى" شقيقة موسى التي أصبح في حياتها العديد من التفاصيل الغامضة بعدما هرب بها نوفل "منذر ريحانة" إلى القاهرة، خوفًا من الفضيحة التي حلت بها بعد أتهام زوجها مسعد "حمدى الوزير" لها بالزنا، كما أن نوفل لن يتركها في حالها حتى أنه كذب عليها وبلغها أن شقيقها موسي توفى لتستسلم له وتفعل ما يطلبه منها، حيث عاشت شفيقة مع خوجاية أرمانية في غرفتها، رفضًا منها ان تطاوع نوفل وتسكن معه في غرفه واحدة كما طلب منها من قبل، أما عن نوفل فقد ضبطه صاحب محل الذهب الذي يعمل فيه، يسرق الذهب فأكد عليه الخواجة صاحب المحل انها ستكون اخر فرصة له، وسيطرده إذا تكرر ذلك الموقف مرة ثانية لتنتهي أحداث مسلسل موسى الحلقة 7.

تحول حياه محمد رمضان في مسلسل موسى

من المتوقع، أن مسلسل موسى سيشهد بداية انتقالية جديدة في حياة موسى خلال الحلقات القادمة، وظهور متوقع لباقي ابطال المسلسل مثل الفنانة سمية الخشاب التي لم تظهر في احداث المسلسل حتى الان، ما يطرح تساؤلات حول النقلة الدرامية التي ستشهدها الحلقات القادمة من مسلسل موسى، والعلاقة او المشهد الذي سيجمع موسى بحلاوتهم "سمية الخشاب" في المكان الجديد الذي انتقل إلية، ومدى صموده في مواجهة الصعوبات التي ستواجه في العيش في القاهرة.

يذكر أن مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.