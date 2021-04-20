/627906/طارق-عبدالعزيز-لا-يجب-ان-يكون-التعليم-حقل-تجارب-ولن-نوافق-علي-قانون-الثانوية-العامة-فيديو

قال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم في مصر الان، له الأولوية القصوى وذلك بسبب كونه قاطرة التنمية التي تقود المجتمع إلى الأمام، مشيرا إلى أن هذا الملف يحظى بإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب أيضا أن يحظى بإهتمام السلطة التنفيذية والتشريعية.

طارق عبدالعزيز: وزير التعليم يقوم بجهد كبير

جاء ذلك تعليقا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981، والذي تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ، مضيفا في تصريحات صحفية له أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يقوم بجهد كبير من أجل تطوير التعليم.

طارق عبدالعزيز: دور مجلس الشيوخ ليس تعديل مواد القانون

وتابع عضو مجلس الشيوخ منوها أن دور مجلس الشيوخ ليس تعديل مواد القانون، والذي قد يكون دور مجلس النواب حيث يتم النظر فيه ويتم إجراء تعديلات على المواد، اما دور مجلس الشيوخ في هذا الأمر هو إعداد تشريع متكامل من جميع النواحي عن تطوير التعليم في مصر، ويشمل تطوير المناهج وتطوير طرق التعليم والأداء التعليمي للمعلمين والطلاب.

مافيا الدروس الخصوصية تسيطر على التعليم

وأردف عبدالعزيز انه يجب إعداد دراسة كاملة عن الموروث التراكمي الذي تكون لدى الكثير تجاه هذا الملفـ، والذي أدى إلى إنهيار التعليم في مصر، موضحا أن التعليم الأن أصبح يسيطر عليه مافيا الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى تحويله لحقل تجارب لعديد من القرارات.

نرفض قانون الثانوية العامة الجديد

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه من أجل تنفيذ ذلك، يجب أن تُطرح كل هذه الإشكاليات على قامات وخبراء مجلس الشيوخ، وإعداد ورقة تتمثل في كيفية الخروج بالتعليم لمصاف الدول العالمية، لافتا إلى أن قانون التعليم المعروض علينا في المجلس لا يرقى على الإطلاق ولا يتناسب مع دور المجلس .