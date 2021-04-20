جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، أحمد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن وفود النبى ﷺ وسفراءه ورسله إلى ملوك الأرض جاءت متأخرة بعد عام 7 هجريا.





أضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الثلاثاء، أن النبى ﷺ أرسل 15 سفيرًا إلى هريكل عظيم الروم، وملك كسرى، الغساسنة، والمقوقس ملك مصر، والنجاشى فى أرض الحبشة، وملوك اليمن، والبحرين. وذكر الأزهرى أن هناك ملكين كانت ردودهم حسنة أولهما هريكل عظيم الروم الذى قال :" لو أعلم أنى أخلص إليه لرغبة فى لقاءه وأقر بسيدنا محمد ﷺ وصدق النبوة والرسالة، أما المقوقس ملك مصر أرسل الهدايا إلى النبى ﷺ لتدل على التقدير والاحترام".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. أسامة الأزهرى : 15 سفيرا نبويا كشفوا لملوك الأرض الدعوى الإسلامية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.