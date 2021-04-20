اللهم أعنا.. دعاء مفتى الجمهورية فى اليوم الثامن من رمضان

جدة - نرمين السيد - وقال مفتى الجمهورية خلال الحلقة الرابعة: "الإسلام قد حرص على وحدة المسلمين وإخوتهم، وأمر بالإصلاح بين متخاصميهم".

وتابع: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فضل الإصلاح بين الناس: "ألا أخبرُكُم بأفضلَ من دَرجةِ الصِّيامِ والصَّلاةِ والصَّدَقةِ قالوا بلَى قال صلاحُ ذاتِ البينِ فإنَّ فسادَ ذاتِ البينِ".

ودعا الدكتور شوقى علام: "اللهم اصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا، اللهم إنى أسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك الشكر والعافية، ونسألك الغنى عن الناس".