عاجل.. الدبيبة: اتفقنا على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية: "نعمل على خلق حالة من الأمن للمواطن ثم إجراء الانتخابات".

وتابع الدبيبة: "اتفقنا على إعادة فتح السفارة والقنصلية المصرية فى ليبيا، كما وقعنا مجموعة من الاتفاقيات مع الجانب المصرى فى عدة مجالات".

وأشار إلى أن الاتفاقيات مع مصر تشمل الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية، مؤكدا أن ليبيا بحاجة إلى عقد شراكة حقيقية مع مصر.

وثمن الدبيبة الدور المصرى فى دعم الحوار السياسى والتوصل إلى حل سلمى للأزمة الليبية.