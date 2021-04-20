مدبولى والدبيبة يوقعان 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم للعاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات مختلفة.





وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفنى فى مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون فى تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم فى المجال الصحى. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون فى مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار فى مجال الكهرباء. تضمنت وثائق التعاون أيضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات فى مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولى للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية فى منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم فى مجالات التدريب التقنى وبناء القدرات. وقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.

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