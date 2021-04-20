عاجل.. مدبولى: ندعم كل خطوات الدولة الليبية فى إجراء الانتخابات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تؤكد على وحدة الأراضى الليبية واستعادة دور الدولة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين، على عقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا بالقاهرة.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم. وشدد مدبولى على أن الدولة المصرية مستعدة للشراكة مع المؤسسات الليبية، مبينا: "مستعدون لنقل كل الخبرات المصرية فى مجالات التنمية إلى ليبيا". وتابع: "ندعم جهود الحكومة الليبية فى دعم وقف إطلاق النار وتحقيق التنمية فى البلاد، كما ندعم كل الخطوات التى تقوم بها الدولة الليبية فى إجراء الانتخابات". وأكد مدبولى أن المباحثات شهدت الاتفاق على إعادة العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

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