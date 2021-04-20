عاجل.. الدبيبة يقدم دعوة رسمية للرئيس السيسى لزيارة ليبيا

جدة - نرمين السيد - وفى المؤتمر الصحفى المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لليبيا اليوم الثلاثاء، قال الدبيبة: "نقدم دعوة رسمية للرئيس المصرى لزيارة العاصمة الليبية طرابلس".

وعقدت اليوم، جلسة مباحثات ثنائية بالعاصمة الليبية طرابلس بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء فى البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولى عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين.