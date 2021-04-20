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وزير الخارجية يسلم رئيس الكونغو رسالة من السيسي 

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بأن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلًا عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حاليًا الاتحاد الأفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، مشددًا على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية المهمة.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري، والتي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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