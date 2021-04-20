وزير الخارجية يسلم رئيس الكونغو رسالة من السيسي 

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حاملًا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بأن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلًا عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكري حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حاليًا الاتحاد الأفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، مشددًا على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية المهمة.
وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري، والتي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.
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