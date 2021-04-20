مصر وليبيا يتفقان على إعادة الطيران المباشر وتوقيع 3 اتفاقيات في الكهرباء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا تربطها مع مصر علاقات وثيقة، مثمناً دور مصر فى حل الأزمة الليبية، موضحا أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى لليبيا مهمة للغاية.

وقال إنه تم الاتفاق على إعادة الطيران المباشر بين مصر وليبيا، بجانب التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وكان قد أقيمت عقب وصوله إلى العاصمة الليبية طرابلس على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، مراسم استقبال رسمية بمقر الحكومة الليبية للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، حيث كان فى استقباله رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من المسئولين الليبيين، وتم عزف السلام الوطني للبلدين.