رئيس الوزراء الليبي يوجه دعوة للرئيس السيسى لزيارة طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية لزيارة طرابلس.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا قريباً على أن يتم عقدها فى القاهرة، موضحًا أنه سيكون هناك خط ملاحى بحرى بين البلدين سيتم تشغيله قريباً.
وأوضح أن مصر تدعم كل الإجراءات والخطوات التى تقوم بها الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبيى، مؤكدا استعداد مصر الكامل لنقل الخبرات لليبيا فى كافة مجالات التنمية.
وقال فى مؤتمر صحفى، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إنه تم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون فى مجالات الصحة والكهرباء والقوى العاملة والصناعة وجميعها تؤكد على العلاقات القوية بين البلدين.
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