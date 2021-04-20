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انت الان تتابع تفاصيل خبر تابع عروض رنين اليوم الأربعاء 21 ابريل بمناسبة شهر رمضان المبارك 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين اليوم الأربعاء 21 ابريل للاجهزة الكهربائية والمنزلية “مهرجان الـ 50 جنيه” أصبحت من العروض الترويجية التنافسية التي ينتظرها العديد من عملاء شركة “Raneen” في جمهورية مصر العربية، وعليه فأننا نتناول العروض والتخفيضات المقدمة من شركة رنين ليوم 21 ابريل الجاري بمناسبة شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
– وتتضمن العروض مختلف المنتجات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والتي دائماً في سلسلة المنتجات الأساسية لدي جميع المصريين، خاصةً الشباب المصريين المقبلين على الزواج.
– ويمكن لعملاء رنين الاستفادة بالعروض المعروضة من جميع الفروع التابعة للشركة في مصر، أيضاً يمكنك الطلب “Online” ليصلك الطلب إلي باب المنزل الأمر الذي يعزز من نظام التباعد الاجتماعي ويساهم في الحد من إنتشار الظاهرة الوبائية “Corona” بين المواطنين في جمهورية مصر العربية.
عروض رنين اليوم الأربعاء 21 ابريل 2021:
– يُمكنك الطلب ومتابعة العروض اليوم، من خلال الموقع الرسمي لـ Raneen>> إضغط هنا.
– كما يُمكنك الاتصال والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء التابعة لـ متاجر رنين عبر الرقم الساخن: tel 16113.
-أيضاً يمكنك متابعة آخر عروض كازيون من 20 ابريل إلي 26، من خلال متابعة الموضوع التالي:
|عروض كازيون الثلاثاء 2021 من 20 إلي 26 ابريل- Kazyon market
– والآن يمكنك التعرف على عروض رنين اليوم 21 ابريل رمضان 2021, من خلال متابعة مجلة العروض التالية:
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