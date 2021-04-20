/627912/مصطفى-مدبولي-مصر-حريصة على-دعم-المشروعات-التنموية-فى-ليبيا

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر حريصة على دعم المشروعات التنموية فى ليبيا، مشيرا إلى أنه متواجد في ليبيا بصحبة مجموعة من الوزراء من أجل تعزيز التعاون المشترك.

مصطفى مدبولي: مصر تدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

وأضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر الصحفي، أن مصر تدعم المصالحة الوطنية فى ليبيا وتدعم تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق.

وأكد رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة ، على ضرورة تعزيز العمل القنصلي والدبلوماسي مع الدولة المصرية، وذلك من خلال إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس.

عبدالحميد الدبيبة: فتح المطارت بين البلدين

وأكد الدبيبة على ضرورة فتح المطارات المباشرة بين البلدين؛ لتسهيل تنقل المواطنين.

عبدالحميد الدبيبة: الفترة المقبلة تشهد تعاون كبير

وأضاف رئيس وزراء ليبيا عبدالحميد الدبيبة، خلال المؤتمر الصحفي والذي يشارك فيه مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصري، إنه يتطلع إلى تعاون كبير بين بلاده وبين مصر، موضحا وجود خبرات كبيرة بين البلدين، والفترة المقبلة سيكون التعاون فيها أكثر.

و شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، وعبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

وتضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء،

وتضمنت وثائق التعاون ايضاً التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء، كما تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ومذكرة تفاهم بشأن رفع السعات الدولية في منظومة الالياف البصرية، ومذكرة تفاهم في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات. وقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.