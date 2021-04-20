/627908/إلهام-شاهين-فيلم-سوق-المتعة-أعظم-أفلامي-فيديو
تحدثت الفنانة إلهام شاهين، فى برنامج «شيخ الحارة»، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى، على فضائية القاهرة والناس، حول عدد من الأعمال الفنية وطموحاتها خلال الفترة المقبلة.
إلهام شاهين: ماعنديش مشكلة مع أدوار الإغراء
وعلقت الفنانة إلهام شاهين على أدوار الإغراء التى كانت تقدمها فى وقت لاحق، وإمكانية تكرار ذلك فى الوقت الحالى، حيث قالت:” أنا مقتنعة بالأدوار دي، وأكيد لو تم عرض الأمر مرة أخرى، سوق أقوم بها”.
إلهام شاهين: فيلم سوق المتعة أعظم أفلامي
وتابعت الفنانة إلهام شاهين، خلال حديثها فى برنامج شيخ الحارة، قائلة:” الست لما بتكون فى سن أصغر، بتكون أجمل، والوقت بيحدد أحيانًا اختيار النوعية من الأدوار”.
وأضافت الفنانة إلهام شاهين:” الكل بيتقد فيلم سوق المتعة، لكننى أرى أنه من أعظم أدوارى، فهو فيلم له فكرى فلسفي، والعاملين كانوا ناس مهمة، زى محمود عبدالعزيز، ووحيد حامد”.
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