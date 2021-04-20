/627910/عدلي-القيعي-يكشف-رحلة-ضم-عمرو-ذكي-لصفوف-الأهلي-تفاصيل

كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات بالنادي الأهلي الأسبق و مستشار لجنة التعاقدات الحالي، عن إنضمام عمرو زكي لصفوف المارد الأحمر قبل الإنضمام لصفوف القلعة البيضاء، عقب عودة اللاعب من رحلة إحتراف في روسيا.

وقال القيعي خلا تصريحات تلفزيونية: " تواصلت مع عمرو ذكي وكنت قريب للغاية من ضمه للنادي الأهلي، وبينما كان من المقرر وصول اللاعب للإنضمام إلينا، وصل لي أن اللاعب غير وجهته وذهب لنادي الزمالك، فتركته وابلغت مساعدي بتركه".

وتابع القيعي: " في اليوم التالي تواصل معي عمرو ذكي وطلب مني الجلوس للتفاوض، وحينها سألته على الإنضمام لصفوف الزمالك لكنه أخبرني أنه لم يوقع للفارس الأبيض، لذلك طلبت من المجئ لي".

تصريحات عمرو القيعي عن عمرو زكي

وواصل القيعي: " عمرو ذكي تفاجئ من طلبي بالإتيان لي، لكنها أخبرته أن بالأمس أنا من كنت سأذهب إليه، لكن اليوم عليه ان يأتي هو لي ".

وأضاف عدلي القيعي: " وكيله قال لي أن الزمالك يريد أن يأخذه بمبلغ مليون و 750 ألفا، بينما كان عرض النادي للاعب يبلغ 350 ألف يورو، حينها قلت له ليذهب للزمالك".

وأختتم: عاد لي وكيل عمرو زكي مرة أخرى وأبلغني لو أنه مازال يريد اللاعب فأبلغته أن مضى للزمالك من الأساس، فقال لي أستطيع أن أتخلص من ذلك، لكني قلت له حينها نتحدث لكن لا تدخلني في تلك الأمور".

يذكر أن محمد زيدان لاعب بورسيا دورتموند الألماني السابق ولاعب منتخب مصر أكد أنه كان قريب من الإنتقال لصفوف الأهلي أيام تواجدي في الدوري الألماني، مشددا أن عدلي القيعي تواصل معه بشكل دائم.

وقال زيدان خلال تصريحات تلفزيونية : " كنت قريب من الإنضمام لصفوف النادي الأهلي في فترة تواجدي مع بورسيا دورتموند، و عدلي القيعي كان دائم التواصل معي و دارت إتصالات عديدة بيني و بين مسئول التعاقدات في النادي الأحمر".

وتابع زيدان:" شرف لأي حد اللعب في النادي الأهلي فهو نادي كبير ومميز في مصر وإفريقيا، لكن الأمر كان صعبا للغاية اثناء تواجدي في فريق بورسيا دورتموند، ووعدت القيعي أنه في حالة العودة للدوري المصري سيكون من المميز اللاعب بقميص الأهلي".