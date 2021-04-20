محمد عبد الرحمن يدخل في نوبة صراخ بسبب مقلب رامز عقله طار..فيديو

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دخل الفنان الكوميدي في نوبة صراخ متواصل بعد تعطل كبسولة رامز، ليحاول الأخير الضغط عليه بشتى الطرق التي يقابلها عبد الرحمن بالصراخ.

دوت الخليج يرصد أبرز تفاصيل حلقة الفنان محمد عبد الرحمن في برنامج رامز عقله طار، الذي لايزال متصدر “التريند” منذ اليوم الأول من انطلاق البرنامج.

محمد عبد الرحمن في رامز عقله طار

تعالت صراخات الفنان محمد عبد الرحمن مع بداية ارتفاع الكبسولة إلى أعلى، ليظل يردد "يا لهوي نزلوني"، "لا إله إلا الله"، ولكنه قفز من الكبسولة إلى الماء بدون تردد حينما أدرك المأزق الذي وقع داخله.

صوب الفنان رامز جلال تجاه الفنان محمد عبد الرحمن بندقيته كهدف سهل للطلقات، ما أدى إلى إصابته عدة إصابات مؤلمة، وعلق عليها "توتا" قائلا: "فرملي البنطلون بالنيران الصديقة".

رامز عقله طار

حل الفنان محمد عبد الرحمن اليوم ضيفًا على برنامج رامز عقله طار، ليكون ثامن ضحايا رامز جلال في البرنامج، حيث كان أول ضحاياه المطرب أحمد سعد، وبعدها كان لاعب نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، والثالث كلا من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة لوردينا، والرابعة كانت الفنانة ويزو التي كان لحلقتها طابع فريد من نوعه ، أما الخامس فكان نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي أفشة والسادس دينا الشربيني، والسابع اللاعب السعودي ونجم فريق الاتحاد فهد المولد.

يحاول رامز جلال، أن يضغط على ضيفه بشتى الطرق الممكنة بدءًا من دخوله المركبة المغلقة، وذلك من خلال فتح طفاية الحرائق نحوه، وإشعال النيران بشكل مفتعل ليظن الضيف أن هناك عطل ما في اللعبة وصولًا بدفعه من أعلى رغمًا عنه.