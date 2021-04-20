/627913/سوستة-الفستان-طقت-وأنا-برقص--موقف-محرج-تعرضت-له-إلهام-شاهين

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، خلال برنامج «شيخ الحارة» المذاع على فضائية القاهرة والناس، والذى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عن عدد من الأمور الشخصية والفنانية، وأبرز الأعمال السينمائية والدرامية التى تسعى إلى تقديمها خلال الفترة المقبلة.

إلهام شاهين: علاقتي بالجنس الآخر صعبة

وعلقت الفنانة إلهام شاهين، عن علاقتها بالجنس الآخر، وموقفها من الرجال، حيث قالت:" أنا فاشلة جدًا فى علاقتي بالطرف الآخر، أنا شخصية متعبة جدًا للراجل، أنا نمرة شرسة والراجل عايز قطة هادئة".

إلهام شاهين: سوستة الفستان طق

وتابعت الفنانة إلهام شاهين:" فى علاقاتى العاطفية بيكون الطرف التاني عارف لكن بيستعبط، وأنا صعبة جدًا ومتعبة للراجل".

وعن أكثر موقف محرج تعرضت له، قالت الفنانة إلهام شاهين:" من المواقف الصعبة اللى اتعرضت لها، إن فستان السوستة «طق» وأنا برقص".

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، أنا بحب كل المصريين، وأى حد بيعمل فولو برده على طول، ومن الصعب إني أعمل بلوك لحد".

أنا فاشلة