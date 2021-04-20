/627914/مفاجأة-غزل-المحلة-يطلب-4-لاعبين-من-الأهلي

شهدت الساعات الماضية تواصل بين بين بعض رجال الأعمال في المحلة وبعض شركات التسويق من أجل ضم 4 لاعبين من الأهلي لصفوف زعيم الفلاحين في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، يأتي هذا في ظل رغبة محبي النادي في تقديم كل سبل الدعم للنادي الجماهيري.

وعلم دوت الخليج أن بعض رجال الأعمال في المحلة طلبوا من بعض شركات التسويق، ضم 4 لاعبين من النادي الأهلي في الإنتقالات الصيفية المقبلة لدعم النادي وسيكون سيغة الإنتقال على سبيل الإعارة.

وينوي غزل المحلة تقديم عرض لطلب 4 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة على رأسهم محمد محمود لاعب وسط المارد الأحمر، وكذلك محممود المتولي بالإضافة لكريم نيدفيد و مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأحمر.

ومن المقرر أن يدخل النادي في مفاوضات رسمية مع الفريق الأحمر خلال الأيام المقبلةمن أجل إستطلاع رأي الأحمر في طلب الرباعي على سبيل الإعارة في ظل عدم حاجة الأحمر للاعبين بسبب عودتهم من الإصابة وكذلك إبتعاد مصطفى شوبير عن المشاركة في الأوقات الماضية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز في تمام التاسعة من مساء غد الأربعاء، بعد الفوز على الزمالك في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء المارد الأحمر كلا من : مصطفى شوبير ومروان محسن وصلاح محسن وسعد سمير ووليد سليمان ووالتر بواليا وكهربا وأكرم توفيق وناصر ماهر.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: جنش خط الدفاع: محمود الونش – أحمد فتوح – محمود علاء - حازم إمام. خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد. خط الوسط الهجومي: يوسف أوباما - أشرف بنشرقي – شيكابالا. خط الهجوم: مروان حمدي.