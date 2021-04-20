منال سلامة تعلن إصابتها بفيروس كورونا 

أعلنت الفنانة المصرية منال سلامة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما أجرت المسحة وثبُت إيجابية نتيجتها، لتنضم إلى قائمة النجوم المصابين بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة الفنانة منال سلامة بفيروس كورونا، فضلًا عن آخر أعمالها وتجربتها في تقديم البرامج.

منال سلامة تطلب الدعاء من متابعيها

نشرت سلامة صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" حاملة في يدها فانوس رمضان، وأرفقت تعليقًا مع الصورة طالبة الدعاء لها قائلة: "ادعولي.. إيحابي كورونا"، فتفاعل معها العديد من المتابعين والجمهور متمنين لها الشفاء العاجل، والإنتصار على تلك الفيروس اللعين.

البرنامج الأول للفنانة منال سلامة

وعلى الصعيد الآخر، خاضت منال سلامة لأول مرة تجربة تقديم البرامج، من خلال برنامجها "حلو الكلام"، الذي يتناول مختلف اهتمامات الأسرة المصرية والعربية من خلال فقرات متعددة وضيوف في كافة المجالات.

آخر أعمال منال سلامة الفنية

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منال سلامة الفنية مسلسل "عائلة الحاج نعمان"، الذي عُرض عام 2018، بطولة صلاح عبدالله، أحمد بدير، هبة مجدي، تيم حسن، سهر الصايغ و صفاء الطوخي، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق.

الجدير بالذكر، أن هناك عدد كبير من نجوم الفن الذين التقطوا عدوى فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة الماضية، ليعاني عدد كبير من تداعيات الفيروس الذي لازال يلاحق المواطنين أينما حلوا.