فيديو .. أسامة الأزهرى يوضح صفات الصحابى دحية بن خليفة الكلبى 

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة الأزهرى، أحد علماء الأزهر الشريف، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الصحابى دحية بن خليفة الكلبى اشتهر بين الصحابة بعدد من المزايا، مشيرا إلى أنه مات سنة 50 هجريا وتولى قيادة عدد من البلدان.





أضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على فضائية dmc، مساء الثلاثاء، أن الصحابى دحية الكلبى كان محببًا إلى النبى ﷺ، وحسن الهيئة وجميل الوجه وصاحب همم عظام، وعندما تم إرساله لـ "هريقل" عظيم الروم أتقن اللغة البيزنطية. وذكر أن من سماته الانتماء إلى الإسلام والجانب النبوى، ومدرك لقيمة البلد الذى يمثله، وكان شديد الفصاحة، وصاحب علم، كما أنه يتمير بإحاطته الواسعة بثقافة المجتمع، وحسن الخلق الذى جعله محل الاحترام فضلا على أنه كثير الصبر.

ولفت إلى أن الصحابى دحية بن خليفة الكلبى بعدما قدم من الشام أرسل إلى النبى الفاكهة والكحك ونعال فظل يرتديها حتى اهترأت مما يدل على قربه الشديد من النبى.

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