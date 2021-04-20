وزير التموين يحذر من خلط القمح المحلى: «ستتم مصادرته»

جدة - نرمين السيد - حذر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى من خلط القمح المحلى خلال موسم التوريد الحالى، متوعدًا بمصادرة أى قمح محلى تم خلطه مع قمح مستورد أو خلطه مع قمح من إنتاج العام الماضى، مشددًا على أنه سيتم شطب التاجر من سجل الموردين.





وأضاف الوزير، فى تصريح صحفى مساء اليوم الثلاثاء، أن موسم توريد القمح المحلى هام جدًا، "حيث نستهدف تلبيه 50% من احتياجاتنا من السوق المحلية، منوها بأنه تمت خلال العام الحالى زيادة نقاط تجميع القمح لأكثر من 450 موقع تجميع، وكل موقع به لجنة، وكل لجنة تضم 5 أفراد بالإضافة إلى رئيس الموقع، وذلك حتى يتمكن المزارعون سواء أصحاب الحيازات الصغيرة أو المتوسطة من نقل محصولهم مباشرة، وبالتالى الحصول على السعر بدون أى عمولة، مطالبًا التجار بضرورة ألا تزيد عمولة النقل عن 25 جنيها للطن أيًا كانت المسافة.

وأشار إلى أن العمل بالمواقع، يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، ومع استمرار التوريد سيتم زيادة ساعات العمل.

وأكد أن الحكومة قامت بزيادة سعر توريد القمح المحلى للمزارعين ليصل إلى 725 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 قيراطا، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطا.

وطالب المصيلحى المزراعين بالحفاظ على نظافة الأقماح ودرجة نقاءها وذلك لتخزينها على أعلى مستوى ولانتاج رغيف خبز عالى الجودة.