برلمانى : الاتفاق على بروتوكول تعاون بين التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب

جدة - نرمين السيد - كشف النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تفاصيل لقاءه مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بمقر الوزارة.





وقال فتحى فى بيانه، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ليكون هو نواة للعمل المشترك الذى يستثمر طاقات وقدرات الشباب ويصل الحلقات التشريعية والتنموية والتنفيذية بعضاً ببعض فى اطار تحقيق استراتيجية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف فتحى أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل هذا البروتوكول خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن وزيرة التضامن استعرضت خلال اللقاء مختلف جهود الوزارة فى البرامج المتنوعة بين ملفات الحماية والرعاية والتنمية، كما تم عرض أعضاء الوفد الكثير من الأفكار والاقتراحات التى يمكن أن تدعم مجهودات الوزارة وتوسع نطاق فاعلية وتأثير مختلف برامجها.

وكان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد التقى بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بمقر الوزارة وضم الوفد:

"النائب أحمد فتحى، والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد عزمى، والنائب محمود تركى أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وشيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية، وكلا من شرين فتحى ونجوى إبراهيم والتهامى جمال أعضاء التنسيقية".