برقية تعزية من السيسي في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي 

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية في وفاة الرئيس التشادي ادريس ديبي، ونصها: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الأفريقية في مواجهة التحديات المختلفة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنيًا كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

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