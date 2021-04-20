قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا وقعنا عددا من مذكرات التفاهم مع الجانب الليبي في مجالات عدة.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي والذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز": "هذا ليس توقيع بروتوكولي أو مراسمي ولكن الأهم ما بعد التوقيع، وندعو إلى زيارة قريبة من رئيس الحكومة الليبية وأعضاء حكومته إلى مصر لوضع الخطط الزمنية لتنفيذ مذكرات التفاهم بين الجانبين".

وأوضح أنه تم الاتفاق على تدشين خط ملاحي بحري بين مصر وليبيا، فضلا عن السماح باستقبال الرحلات من أي مدن ليبيا إلى مطار القاهرة ووضع الضوابط الخاصة بذلك، حريصين على نقل التجربة التعليمية في مصر إلى ليبيا وإعادة فتح مدرسة مصرية في ليبيا".

واختتم: "حريصون على فكرة إنشاء جامعة مصرية في ليبيا وكل الحرص على إعادة الروابط التاريخية والعميقة بين الشعبين خلال المرحلة القادمة، والاتفاق على إنشاء مستشفى مصري وإنشاء قوافل طبية في أي من التخصصات التي يريدها الجانب الليبي".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى مدبولي: حريصون على إعادة فتح مدرسة مصرية في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.