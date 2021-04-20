/627917/محمود-كهربا-حياتي-بدأت-من-جديد-بمجيئي-للأهلي-واللي-فات-مات

أعترف اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي، بأن حياته قد بدات من جديد بمجيئه للنادي الأهلي في عام 2020 قائلا: كهربا اتولد من جديد بمجيئه للنادي الأهلي واللي فات مات".

ورد اللاعب محمود كهربا خلال حواره مع بسمة وهبه في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور، على تصريحات الإعلامي مهيب المهاجمه له قائلا" مش هرد عليه ومايقدرش يقول الكلام ده في وشي".

فيما هدد نجم النادي الاهلي بأنه سوف يغادر البرنامج فور رؤيته فيديو للاعب ابراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، وقامت الاعلامية بسمة وهبة بإغلاق الفيديو.

ويعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة