محمود عبدالشكور مشيدًا بمسلسل خلي بالك من زيزي: "دراما ناضجة"

/627918/محمود-عبدالشكور-مشيدا-بمسلسل-خلي-بالك-من-زيزي-دراما-ناضجة

أشاد الناقد السينمائي محمود عبد الشكور بالمسلسل الرمضاني خلي بالك من زيزي، الذي يُعرض على شاشة قناة "Mbc مصر" في تمام الساعة 10:30 مساءً.

دوت الخليج يرصد رد فعل الناقد محمود عبد الشكور على مسلسل خلي بالك من زيزي، فضلًا عن كواليس العمل، الذي أثار إعجاب العديد من الجماهير ليأخذ مكانه في السباق الدرامي الرمضاني.

محمود عبد الشكور يقيم مسلسل خلي بالك من زيزي

أبدى عبد الشكور رأيه بمسلسل خلي بالك من زيزي، قائلًا: "مسلسل خلي بالك من زيزي عمل هام ومتفرد.. وهو مفاجأة حقيقية على مستويات كثيرة.. سبب التميز أننا أمام دراما ناضجة.. رسمت مريم نعوم شخصيتها بشكل ممتاز.. حتى الآن يعد بدراما اجتماعية من طراز رفيع.. أتمنى أن يتحقق ذلك".

محمود عبد الشكور يمدح أمينة خليل وعلي قاسم

وأعرب محمود، عن إعجابه بأداء أمينة خليل وعلي قاسسم قائلًا: "تحولات أمينة بين الجدية والهزل مبهرة.. ولغة الجسد لديها مناسبة لكل موقف.. أما علي فلم تفلت منه لحظة.. فشخصيته تبدو هادئة لكن صراعاته تظهر على ملامح وجهه".

الضحك والتأثير لا تناقض بينهما

وأوضح عبد الشكور، أنه ليس هناك تناقض بين الضحك والتأثير والتحليل في مشهد واحد الذي جعل المشاهد يتأمل ويرى نفسه داخل الموقف، وأكد على أن البشر مستودع لكل هذه التناقضات.

صناع عمل مسلسل خلي بالك من زيزي

الجدير بالذكر، أن مسلسل خلي بالك من زيزي، من بطولة أمينة خليل، علي قاسم، محمد ممدوح، سلوى عثمان، بيومي فؤاد، محمد فراج، صبري، تأليف منى الشيمي ومجدي أمين وإخراج كريم الشناوي