/627919/حسام-المندوه-للأمهات-دورك-مهم-أعرفي-أزاي-تلعبيه
أكد النائب حسام المندوه ،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،أن الأمهات هن العنصر الأساسي فى العملية التعليمية فى المنزل ، نظرا لانشغال الأب الدائم ،مشيرا إلى ان دور الأم أهم من الاب فى العملية التعليمية.
بناء جسر من الثقة بين المعلم وولي الامر
ووجه النائب حسام المندوه عضو مجلس النواب، رسالة للأمهات قائلا:”دورك مهم أعرفي أزاي تلعبية”،مشددا على ضرورة بناء جسر من الثقة بين المعلم وولي الأمر لاشتراكهم فى استثمار واحد وهو الطفل، لافتا إلى أن الطفل إن لم يجد البيئة المناسبة فى المنزل للتعلم ،سيؤثر ذلك على دور المعلم فى المدرسة.
تنمية مهارات التواصل لدي المعلمين
وأكد حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب على ، أهمية تنمية مهارات التواصل لدي المعلم ،وعمل تنمية بشرية لأولياء الأمور لتيسير التعامل مع الأطفال واستخدام التكنولوجيا للتعامل مع المنهج.
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