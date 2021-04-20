/627921/كورونا-تهدد-أسامة-منير-بإصابته-للمرة-الثالثة

هدد فيروس كورونا المسجد الإعلامي أسامة منير بإصابته وخضوعه للعزل المنزلي، وكان قد أعلن منير إصابته بالفيروس مرتين قبل ذلك، أحدهم كانت في مارس بعد أن كشف تعرض ابنه ناير للحجر المنزلي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة الإعلامي المصري أسامة منير بيفيروس كورونا المستجد للمرة الثالثة وخضوعه للعزل المنزلي.

إصابة أسامة منير بفيروس كورونا

كتب أسامة منير على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، مطالبًا الدعاء له من الجمهور: "الحمد لله على كل حال ومن أجل كل حاجة وفي كل حال، إيجابي كورونا للمرة الثالثة، دعواتكم".

وكان قد اعتذر أسامة منير عن تقديم حلقاته من برنامجه الشهير "أنا والنجوم وهواك" في شهر مارس، ناسبًا الأمر إلى خضوعه لعزل منزلي فكتب على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "اعتذر عن تقديم حلقة اليوم من "أنا والنجوم وهواك"،حجر منزلي، ربنا يعدي الأمور علي خير".

ولكنه أوضح فيما بعد أن الشخص المصاب بفيروس كورونا هو ابنه ابنه ناير، فكتب: "أنا اسف لعدم التوضيح ابني الصغير ناير هو اللي اتصاب، وأنا وكل الأسرة في الحجر المنزلي، ألف شكر على دعواتكم و بإذن الله خير".

آخر أعمال أسامة منير

يذكر أن أسامة منير طرح مؤخرًا عملين غنائيين ليعود بهما لعالم الغناء بعد فترة غياب كبيرة، حملت الأغنية الاولى اسم "أنا" من كلماته وألحانه وتوزيع رومانى أمين وچون استيفان وإخراج أحمد سليم، ولاقت الاغنية نجاحًا كبيرًا وصل لأكثر من6 ملايين مشاهدة وبعدها طرح اغنية "عارف" من كلماته وألحانه، وتوزيع كريم عبد الوهاب وإخراج قيس.