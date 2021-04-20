مسلسل موسى الحلقة 8..أول مشكلة تواجه محمد رمضان في القاهرة 

/627922/مسلسل-موسى-الحلقة-8أول-مشكلة-تواجه-محمد-رمضان-في-القاهرة

مسلسل موسى الحلقة 8 شدت أحداثها إنتقال موسى"محمد رمضان" ووالدته إلى القاهرة بعد غرق قريته بالفيضان، ليستقروا في احد المناطق بالقرب من الاهرامات بدون منزل او اكل، حيث شعرت والدة موسى بالجوع فقام موسى بأصتياد قراميط من البحر وشويها علي نيران من خشب لسد جوعهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 8 التي شهدت العديد من المواجهات التي اصطدم بها محمد رمضان بعدما وصل إلى القاهرة.

تفاصيل مسلسل موسى الحلقة 8

وجد موسى عمال معهم عربة يجرها حمار وذاهبين إلى عملهم باليومية، فقرر موسى ان يذهب معهم لكي يستطيع تدبير عيشته في القاهرة، حيث تعرف على صديقه الجديد عطالله وأشتغل معه في حمل الحجارة لبناء سور خارجي في فلة إحدى الخواجات بالقاهرة .

توالت الاحداث مع شفيقة "هبة مجدي" ونوفل "منذر الريحاني" فبعد ان كذب عليها واخبرها ان شقيقها موسى قتله الانجليز ، استكمل خداعة لها واخبراها انه يحبها ويريد ان يتزوجها فهي اصبحت بعيدة عن اهلها فضلاً عن موت موسى كما اخبرها، وانه سيحميها في غربتها، ولكنها رفضت تماماً مؤكدة له انها جاءت معه القاهرة مجبورة بسبب خوفها من الفضيحة في الصعيد، واستعجبت كيف خيلت له نفسه ان يتزوجها وهو من الغجر وهي من عائلة صالحين.

تختم أحداث مسلسل موسى الحلقة 8 بتعرض موسى للإهانة على يد إحدى البشوات يدعى فخر "رامي وحيد" الذي يعمل موسى في قصره ، حيث تطاول عليه بسبب ركوبه فرس من القصر، ورفع كرباجه على موسى لكي يضربه، ولكن لم يستسلم له موسى فمسك بالكرباج والقي به في وجه فخر قائلًا له:" اللي يتاخد منه كرباجه يمسك مكانه عسلية"وتركه وذهب، فقرر جبر معاقبته حيث طلب من المقاول الذي يشغل موسى باقي العمال، ان يحمل الحجارة كلها على كتفه لوحدة دون مساعدة احد من العمال وخصم مبلغ من يوميته.