ترقب مصري لقرعة دورة أولمبياد طوكيو.. تفاصيل

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تقام قرعة منافسات كرة القدم في أوليمبياد طوكيوغدا الأربعاء ، وذلك لمعرفة شكل المجموعات ، والتي ستضم منتخبا من كل تصنيفا ، ويأتى في التصنيف الثالث منتخب مصر ، يليه المنتخب السعودى قي التصنيف الرابع .

في نفس السياق تأتى منتخبات نيوزلندا، وكوت ديفورا ، وجنوب افريقيا ، الى جانب مصر في التصنيف الثالث ، وإلى جانب المنتخب الأخضر يأتى منخبات فرنسا ، وأستراليا ، ورومانيا في التصنيف الرابع .

ويقع في التصنيف الأول المنتخبات الأتية : اليابان ، والأرجنتين ، والبرازيل ، وكوريا الجنوبية،ويأتى في التصنيف الثانى، إسبانيا ، و المكسيك ، وألمانيا ، وهندوراس. وطبقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فقد تم تصنيف المنتخبات وفقا للأداء على مدار آخر 5 دورات أوليمبية، بواقع 3 نقاط لكل فوز، ونقطة وحيدة لكل تعادل ، فوز ونقطة لكل تعادل ، وصفر نقاط لكل هزيمة ، وأيضا يتم منح خمس نقاط لكل للمنتخبات الفائزة في التصفيات المؤهلة عن قارتها .