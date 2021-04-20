صور.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

جدة - نرمين السيد - ورصدت عدسة "دوت الخليج" صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص، حيث التزم المصلون بارتداء الكمامة مع الحفاظ على مسافة كافية بين كل فرد وآخر.

وأقبل المسلمون من كبار وأطفال، لأداء صلاة التراويح داخل مسجد عمرو بن العاص.