شكرى: مصر حريصة على التنسيق مع الكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء ، بالرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حاملاً رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الرسالة تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلاً عن استعراض الموقف المصرى فى هذا الشأن، حيث أكد الوزير شكرى على حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التى تترأس حالياً الاتحاد الأفريقى، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، مشدداً على مساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقى وثقتها فى قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة. وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر للجهود والمساعى الحثيثة التى يبذلها الرئيس تشيسيكيدى فى ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يومى ٤ و٥ أبريل الجارى، والتى تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضى جاد يسفر عن اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

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