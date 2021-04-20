نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للعاملين بالحكومة 6 أيام إجازة رسمية خلال شهر رمضان في المقال التالي

خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2021 سوف يحصل العاملون بالحكومة والقطاع العام والمدارس والجامعات على 6 أيام إجازة حيث يوافق خلال هذا الشهر الكريم عدد من المناسبات منها عيد تحرير سيناء، وأعياد شم النسيم، وعيد العمال، وذلك بإضافة إلى 3 أيام إجازة أسبوعية أيام الجمعة الموافق 11 ، 18 ، 25 رمضان ليصبح إجمالي عدد أيام الإجازة الرسمية خلال الشهر 6 أيام وذلك بخلاف إجازة عيد الفطر المبارك، وفى هذا التقرير سوف نستعرض أيام الإجازة الأسبوعية والرسمية خلال شهر رمضان، وباقي أيام الإجازة الرسمية خلال هذا العام. أيام إجازة رسمية فى شهر رمضان 2021 يوم الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 أبريل بناء على قرار رئيس الوزراء.

يوم السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

يوم الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.

أيام الجمعة التي ستوافق 11 و 18 و 25 رمضان إجازة أسبوعية. أيام إجازة رسمية متبقية فى عام 2021 من يوم الخميس الموافق 13 مايو وحتى يوم السبت الموافق 15 مايو إجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الأربعاء 30 يونيو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو، سوف نحصل عليها يوم الخميس 1 يونيو.

من يوم الاثنين 19 يوليو وحتى يوم الجمعة 23 يوليو ولمدة 4 أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الجمعة الموافق 23 يوليو إجازة أسبوعية ورسمية فى نفس الوقت بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو.

يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية.

يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف. الوسوم عمر شويل - جدة للعاملين بالحكومة 6 أيام إجازة رسمية خلال شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للعاملين بالحكومة 6 أيام إجازة رسمية خلال شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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